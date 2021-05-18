الدفاع تكشف حقيقة فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها

2021/05/18 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر مفاده التطوع […]

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