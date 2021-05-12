المرجعية العليا تُخرج معاناة فلسطين كقضية من بُعدها العربي والإسلامي الى البعد الإنساني !

2021/05/18 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نجاح بيعي

المتتبع لمواقف المرجعية الدينية

العليا المواكب لها, بخصوص قضية ما

يُعانيه الشعب الفلسطيني يخلص الى أن

بيانها الأخير في 12/5/2021م حول المواجهات

الجارية في فلسطين المحتلّة, قد أخرج

(ال

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