السيد السيستاني.. مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية

2021/05/18 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

أرض اغتُصبت على حين غفلة من الزمن،

وشعب اهتُضِم حقه وهو ينظر لحكام جور

نخرت العمالة جماجمهم فباعوا كيانه

ووجوده لكيان لقيط مازال يحلم بأن

الدويلة الغاصبة ستزحف نحو الفرات شرقا

وتحل ع

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