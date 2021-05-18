2021/05/18 | 18:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء، توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً خلال ايام عيد الفطر.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “هيئة رعاية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تنفي توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ خلال أيام عيد الفطر المركز الخبري الوطني.

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