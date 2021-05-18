2021/05/18 | 18:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس كورونا في العراق، إلى أكثر من 1.14 مليون إصابة بعد تسجيل 4023 إصابة جديدة.

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 18 أيار/مايو، وتضمن تسجيل 4023 إصابة، و34 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل 6198 حالة تماثل للشفاء، مع انخفاض المؤشر إلى 92.0%.

اقرأ/ي أيضًا:

آلاف الإصابات الجديدة بـ "كورونا"..



وحصيلة الضحايا تلامس 16 ألف شخص

الموقف الوبائي: أكثر من 2000 إصابة خلال 24 ساعة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف وبائي مرتفع: أكثر من 4000 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف وبائي مرتفع: أكثر من 4000 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).