2021/05/18 | 18:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد اليد يصدر تعليمات بشأن تسليم كشوفات الدوري النسوي

اصدر الاتحاد العراقي بكرة اليد، تعليماته بشأن تسليم كشوفات اللاعبات الخاصة بالدوري النسوي.

وقال أمين سر الاتحاد رياض عبد الرضا ان “الاتحاد العراقي لكرة اليد، اكد على الأندية التي أعلنت مشاركتها في الدوري العراقي النسوي لكرة اليد للعام 2021 بان اخر موعد لاستلام كشوفات اللاعبات هو يوم الخميس المقبل”.

واوضح بالقول، “بالغنا الاندية بأن تكون الكشوفات معززة بصورة اللاعبة، والنادي الذي يتخلف عن إرسال الكشوفات خلال هذة الفترة سيتم استبعاده من القرعة ويعتبر غير مشارك في الدوري”.

يذكر ان 11 نادياً سيشارك في البطولة وهم مل من اربيل وفتاة النجف والكرخ والمهناوية وشباب الحسين وفتاة كركوك وفتاة اربيل وزانكو وسرجنار وقلعة التركمانية وشهربان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد اليد يصدر تعليمات بشأن تسليم كشوفات الدوري النسوي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد اليد يصدر تعليمات بشأن تسليم كشوفات الدوري النسوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).