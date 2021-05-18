الوائلي يكشف عن الإجراءات المتخذة في ضبط المخالفات بالمنافذ

2021/05/18 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، عن الطرق القانونية لضبط المخالفات في المنافذ الحدودية، فيما أكد أن الهيأة تضبط يومياً عمليات لمخالفات متعددة عبر أبوابها.وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المنافذ الحدودية تضبط يوميا عمليات لمخالفات متعددة عن طريق كوادرها المتواجدة في بوابات المنافذ". وأضاف، أن "أداء دور الهيأة الرقابي والإشرافي على عمل كافة الدوائر العاملة استنادًا لقانون الهيأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ وكذلك انطلاقا من قرار مجلس الوزراء المرقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٠ والذي أكد على أن الإشراف والرقابة والسيطرة والتحري الأمني لهيأة المنافذ الحدودية". وأشار الى أن "المخالفات التي تضبط تحال إلى القضاء أصوليا بموجب كتاب من مديرية المنفذ الحدودي، ومحاضر ضبط تسلم لمراكز شرطة الجمارك لعرضها على المحاكم المختصة"، فضلا عن إشعار مديريات النزاهة في المحافظات التي يوجد فيها منفذ حدودي من اجل الإسناد والتعاون في القضاء على الفساد والهدر العام الذي يرتكب من قبل أي جهة متواجدة وبدون استثناء". وتابع أنه "يتم إشعار دائرة الموظف المخالف ويتم تشكيل لجان ومجالس تحقيقية مشتركة لمحاسبة المقصرين".

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