شرق سوريا.. غليان شعبي

2021/05/18 | 18:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار قرار "الإدارة الذاتية" شمال وشمال شرق سورية رفع سعر المحروقات غضبا عاربا وسط المواطنين، الذين نظموا وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة.

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