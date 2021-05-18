التجارة تعلن وصول اكثر من 60 الف طن من الرز الباكستاني الى الموانئ الجنوبية

2021/05/18 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، وصول اكثر من 60 الف طن من الرز الباكستاني الى الموانئ الجنوبية، مؤكدة أنه من النوعيات الجيدة.وذكر بيان للتجارة، نقله الناطق الرسمي، لها، أن "الباخرة جيليا رست بتاريخ 9 ايار الجاري ومحملة بـ34 الف 88 طن من الرز الباكستاني، ولغاية الآن تم تفريغ ما يقارب اكثر من 23 ألف طن ".وأضاف البيان، أن "الباخرة جيليا اجتازت الفحص وتم مناقلة كميات كبيرة منها الى جميع محافظات البلاد ضمن الخطة التسويقية التي اعدتها شركة تجارة الحبوب ".وتابع، أن "الباخرة الثاني جيل وصلت الثانية الى مكان الادلاء في عرض البحر قريب على المياه الاقليمية العراقية وتم اخذ عينات منها وتدقق في مختبرات الوزارة في بغداد".وأوضح البيان، أن "النماذج سحبت منها يوم الجمعة الماضي باشراف دائرة الرقابة التجارية والمالية وكانت الباخرة محملة بكمية 27 طن من الرز الباكستاني".

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