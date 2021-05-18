العمل تنفي توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا

2021/05/18 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

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#توضيح_هام ...تود هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضيح الاتي :

تداولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا حول توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا خلال أيام العطلة الرسمية .

وهذه الأخبار عارية عن الصحة حيث انه لايوجد دوام رسمي حاليا ( عطلة رسمية ) فضلا عن تصريح رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي في وقت سابق عن الية صرف المتراكم من خلال توزيع ٦٠% من استحقاقات المشمولين قبل عطلة عيد الفطر المبارك كوجبة اولى ، وبانتظار توزيع الوجبة الثانية بموعد أقصاه اسبوعين بعد انتهاء العطلة الرسمية واكمال جميع الاجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها .

راجين اعتماد المعلومة الصحيحة من صفحة والموقع الالكتروني للوزارة و هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الرسمية #لهذا_اقتضى_التنويه...

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