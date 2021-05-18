العمل تنفي توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمتسلمين سابقاً

2021/05/18 | 18:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمتسلمين سابقاً.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تود توضيح الاتي: تداولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا حول توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمتسلمين سابقا خلال أيام العطلة الرسمية، وهذه الأخبار عارية عن الصحة حيث إنه لايوجد دوام رسمي حاليا (عطلة رسمية) فضلا عن تصريح رئيس الهيأة عصام عبداللطيف التميمي في وقت سابق عن الية صرف المتراكم من خلال توزيع 60% من استحقاقات المشمولين قبل عطلة عيد الفطر المبارك كوجبة اولى، وبانتظار توزيع الوجبة الثانية بموعد أقصاه اسبوعان بعد انتهاء العطلة الرسمية واكمال جميع الاجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها".

وأضافت، أنها "ترجو اعتماد المعلومة الصحيحة من الصفحة والموقع الالكتروني للوزارة وهيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الرسمية".

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