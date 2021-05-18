العمل توضح حقيقة توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقاً

2021/05/18 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، حول ما تم تداوله بشأن توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا خلال أيام العطلة الرسمية.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آيار 2021)، أن "بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخبارا حول توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقا خلال أيام العطلة الرسمية".

وقالت إن "هذه الأخبار عارية عن الصحة حيث انه لايوجد دوام رسمي حاليا ( عطلة رسمية ) فضلا عن تصريح رئيس الهيئة عصام عبداللطيف التميمي في وقت سابق عن الية صرف المتراكم من خلال توزيع ٦٠% من استحقاقات المشمولين قبل عطلة عيد الفطر المبارك كوجبة اولى ، وبانتظار توزيع الوجبة الثانية بموعد أقصاه اسبوعين بعد انتهاء العطلة الرسمية واكمال جميع الاجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها".

ودعت "اعتماد المعلومة الصحيحة من صفحة هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الرسمية وصفحات وموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقط".

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