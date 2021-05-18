الدفاع تصدر توضيحاً بشأن فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها

2021/05/18 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن حقيقة فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبر مفاده التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لاتوجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة وخلوها من التعيينات”.

وبينت الوزارة، ان “الاخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقناتيها على (اليوتيوب، التليغرام)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة”.

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