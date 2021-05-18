طالباني يبحث عملية الاصلاح والخدمات مع القنصل البريطاني

2021/05/18 | 18:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الثلاثاء 18/5/2021، في العاصمة اربيل مع وفد بريطاني برئاسة القنصل البريطاني العام في اقليم كوردستان جيمس سورنتن والفريق المرافق له، مسالة الاصلاح والخدمات في الاقليم.

وجرى جلال اللقاء بحث عملية الاصلاح والخدمات ونظام البايومتري في اقليم كوردستان، مع اهمية جعل الشؤون الحكومية الكترونية وتنويع المصادر الاقتصادية عن طريق الاهتمام بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية التي يعمل عليها قوباد طالباني منذ ست سنوات.

واجمع الطرفان على ضرورة الاهتمام بعملية الاصلاح المصرفي كاساس لاصلاح مثمر ومكافحة الفساد، فضلا عن بحث الية ربط الجامعات باسواق العمل.

وفي جانب اخر من الاجتماع، اوضح نائب رئيس الوزراء، انهم الان بصدد تعديل القوانين القديمة التي تشكل عائقا امام الاصلاح، مشيرا الى ان اقليم كوردستان بعد تنفيذ نظام البايومتري اصبح صاحب معلومات خاصة به.

وحضر اللقاء كل من نائب مدير التنمية ليز اتويل والمستشار الاقتصادي والاحصاء اليكساندر هاملتون ومدير الاصلاح من اجل استقرار العراق نيكولا ميلن والسكرتير الثاني للاصلاح والامن في القنصلية البريطانية ايلينور ليبمان.

PUKmedia

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