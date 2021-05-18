توضيح هام من وزارة الدفاع بشأن فتح باب التعيينات

2021/05/18 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت وزارة الدفاع، الثلاثاء، ما تناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها، مؤكدة ان هذا الخبر عار عن الصحة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (18 ايار 2021)، انه "تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع".

وأضافت، ان "هذا الخبر عار عن الصحة، ولاتوجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة وخلوها من التعيينات".

وأوضحت الوزارة، ان "الاخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقناتيها على (اليوتيوب، التليغرام)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة".

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