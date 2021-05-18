القبض على 6 اشخاص بعد نشر مقطع خطير (فيديو)

2021/05/18 | 18:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتقلت السلطات السعودية 6 اشخاص، الثلاثاء، بعد قيامهم بالجلوس على سطح شاحنة أثناء سيرها معرضين حياتهم للخطر مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وسائل اعلام سعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، قوله: إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة معدة لنقل السيارات، معرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والتباهي بذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليهم".

واضاف، أن المعنيين في الفيديو هم "ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يقومون بإحتساء مشروب ويرقصون على سطح شاحنة أثناء سيرها على طريق.

"شرطة حائل":ضبط 6 مواطنين خاطروا بجلوسهم على سطح شاحنة أثناء سيرها على أحد الطرق الرئيسية.



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— هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 17, 2021

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