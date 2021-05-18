2021/05/18 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موقفها من إنهاء الموسم الدراسي الحالي أو إعادة النظر بالدوام الحضوري بعد انتهاء عطلة العيد.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر فاروق في تصريح خاص لـ”المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن موقفها من إنهاء العام الدراسي وإعادة الدوام الحضوري المركز الخبري الوطني.

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