بسبب تدفق المهاجرين على سبتة.. إسبانيا تستدعي سفيرة المغرب 

2021/05/18 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت وزارة الخارجية الأإسبانية، الثلاثاء، سفير المغرب، على خلفية تدفق عدد من المهاجرين إلى جيب سبتة، الذي تحمه إسبانيا.

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