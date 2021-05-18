شباب العراق للصالات يفتح أبوابه أمام المواهب

2021/05/18 | 19:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلن منتخب شباب العراق للصالات، اليوم الثلاثاء، فتح باب الاختبارات أمام جميع اللاعبين والمواهب. وقال مدرب منتخب شباب العراق للصالات ياسر حميد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "افتتاح الاختبارات تتيح اضافة جيل جديد نستطيع من خلاله رفد المنتخب الوطني بالمواهب"، مبينا أن "المواهب موجودة وجيل 2002 حرموا من التصفيات بسبب جائحة كورونا". وأضاف، أن "الكادر التدريبي يحاول أن يجد من جيل 2003 و2004 مواهب جديدة"، لافتا الى أنه "ستكون هنالك جولة في جميع المحافظات بهدف تشكيل منتخب شبابي يستطيع أن يجاري منتخبات دول الجوار وشرق اسيا". وأشار الى أن "الاختبارات شهدت في يومها الاول حضور أكثر من 80 لاعبا". من جانبه أكد مساعد مدرب منتخب شباب الصالات وسام فيصل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اليوم الثلاثاء هو اول ايام اختبارات منتخب الشباب لتولد 2003-2004". وأضاف، أن "منتخب الشباب بحاجة للاعبين نتيجة وجود استحقاقات قادمة وبطولات"، مبينا أن "الاختبارات ستكون على ثلاثة ايام لاعطاء فرصة اكبر للاعبين لكي يحصلوا على استحقاقهم".وبين أن "الكادر التدريبي ستكون له جولة في المحافظات وسيبدأ من محافظة كربلاء المقدسة و النجف الاشرف والبصرة وديالى وسنحاول أن نغطي جميع المواهب في العراق".

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