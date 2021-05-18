2021/05/18 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء الكاظمي مع قائد شرطة الانبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء الكاظمي مع قائد شرطة الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).