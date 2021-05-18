اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لرحيل المناضل عادل مراد

2021/05/18 | 19:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مراسم ذكرى رحيل المناضل عادل مراد عضو الهيئة التاسيسية للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء 18/5/2021 في تلة سليم بك بمدينة السليمانية، بحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي وعدد من اعضاء المكتب السياسي والقيادي للاتحاد الوطني واصدقاء وعائلة وذوي الراحل.

وقال عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب علاقات الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتور سوران جمال طاهر في كلمة خلال المراسم، في مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات فقد شعبنا والاتحاد الوطني رفيقا مناضلا ووطنيا ومخلصا ووفيا الا وهو الرفيق عادل مراد.

واضاف، ان عادل مراد كان شخصية وطنية ومخلصة للشعب والوطن، كان شخصية قومية ووطنية في آن واحد وكان يعيش دائما هموم الشعب، مشيرا الى ان عادل مراد كان دائما يفكر بهموم اجزاء كوردستان الاخرى وكان على اتصال مستمر مع مناضلي وقياديي الاجزاء الاخرى من كوردستان، وفي نفس الوقت كان شخصية وطنية وعن طريق علاقاته المباشرة مع القياديين العراقيين كان يحاول تحسين علاقات اقليم كوردستان والعراق وكان يعيش في هم تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا.

واشار طاهر الى ان عادل مراد بعد انهيار الثورة الكوردية كان من الشخصيات التي كان لها الدور البارز مع الرئيس مام جلال ورفاقه الاخرين في دمشق في تاسيس الاتحاد الوطني واشعال الثورة الجديدة لشعبنا بقيادة الرئيس مام جلال، وفي نفس الوقت كان عادل مراد قد تسنم العديد من المناصب والمسؤوليات سواء داخل الحزب او في الحكومة وقام بتنفيذ واجباته بوفاء واخلاص، وكان من الشخصيات التي مهدت الطريق لضخ دماء جديدة في الحزب وجلب الشباب الى المقدمة وتسليمهم المسؤوليات داخل الحزب.

وفي ختام المراسم، قام كل من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي واعضاء المكتب السياسي والقيادي واعضاء مراكز ومكاتب الاتحاد الوطني بوضع اكليل من الورد على مزار المناضل الراحل عادل مراد واكدوا تعهدهم بالوفاء والاخلاص للشعب والوطن.

PUKmedia خاص

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