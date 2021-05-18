لجنة نيابية توجه طلبا عاجلا الى الحكومة وتحذر من كارثة قادمة نحو العراق

2021/05/18 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت لجنة الزراعة النيابية، الثلاثاء، الحكومة باتخاذ خطوة عاجلة للحفاظ على حصص العراق المائية، حيث ان التنافص الحاصل بمنسوبي دجلة والفرات ينذر بصيف قليل المياه.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي اليوم، (18 ايار 2021)، ان "التنافص الحاصل بمنسوبي دجلة والفرات امر مقلق وينذر بصيف قليل المياه ان لم تتخذ الاجراءات الحكومية اللازمة مع دولتي المنبع للنهرين والروافد تركيا وايران".

وأضاف الشمري، ان "البلدين ماضون بخططهم بانشاء الخزانات والسدود التي تحفظ لهما القدرة على التعامل مع اي ظروف اروائية وزراعية مهما كانت ونحن ننتظر منهما العطف ليزودونا بالمياه".

وأوضح، ان "الاهوار في طريقها للجفاف..



وقد دفعنا الظروف ان استمرت بسبب قلة المياه الى استخدام الخزين في غير وقته لمياه الشرب والزراعة".

وشدد الشمري، "على ضرورة البدء الفوري بخطوة حكومية عاجلة لمعالجة الامر قبل تفاقمه اكثر عبر الاتصال مع دولتي المنبع لضمان حصص العراق دون تاخير".

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