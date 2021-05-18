رسالة مفتوحة إلى السلطات السويسرية: حل نزاع الشرق الأوسط: دولة واحدة مع حقوق متساوية للجميع وفقًا للنموذج السويسري - سامي الذيب

#سامي_الذيب النص الأصلي بالفرنسية مع الشريط https://wp.me/p77Rc3-17Xأرسلت الرسالة المفتوحة التالية إلى السلطات السويسرية---------انظروا شريط هذه الرسالة هنا
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