2021/05/18 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب النص الأصلي بالفرنسية مع الشريط https://wp.me/p77Rc3-17Xأرسلت الرسالة المفتوحة التالية إلى السلطات السويسرية---------انظروا شريط هذه الرسالة هنا

السيدات والسادة أعضاء المجلس الفدراليالسيدة ميشلين كالمي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة مفتوحة إلى السلطات السويسرية: حل نزاع الشرق الأوسط: دولة واحدة مع حقوق متساوية للجميع وفقًا للنموذج السويسري - سامي الذيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة مفتوحة إلى السلطات السويسرية: حل نزاع الشرق الأوسط: دولة واحدة مع حقوق متساوية للجميع وفقًا للنموذج السويسري - سامي الذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).