هل سينجح نتن ياهو في الهروب من محاكمته كفاسد بقتله أطفال فلسطين وتسببه في قتل اليهود ايضا؟ - احمد موكرياني

2021/05/18 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني كشف بعض المحللين بأن نتن ياهو استغل قضية حي الشيخ جراح في القدس، أي انه كان وراء الاستفزازات التي قاموا بها المستوطنين الإسرائيليين في حي الشيخ جراح ودعم المتطرفين اليهود للتصعيد اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وذلك لتفادي محاكمته بتهمة الفساد بعد فشله في تشكيل لحكومة برئاسته وتكليف منافسه يائير لابيد، مقتديا بسلفه المجرم شارون عند دخوله إلى باحة المسجد الأقصى برفقة حراسه ليثير الفلسطينيين كي يتهرب م ......





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