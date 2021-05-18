"العمل" العراقية تصدر تنويهاً بشأن توزيع باقي المتراكم لراتب المتفرغ

2021/05/18 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الثلاثاء، توزيع المتبقي من المتراكم لراتب المعين المتفرغ للمتسلمين سابقاً.وقالت الوزارة في بيان لها ، إن "هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تود …

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