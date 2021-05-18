2021/05/18 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما خسر "صفقات مشبوهة".. محافظ سابق لذي قار يهاجم مؤسسات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/18 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعدما خسر "صفقات مشبوهة".. محافظ سابق لذي قار يهاجم مؤسسات الدولة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعدما خسر "صفقات مشبوهة".. محافظ سابق لذي قار يهاجم مؤسسات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).