العاهل الأردني: سنواصل الجهود لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام للأمام

2021/05/18 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس.

وأضاف الملك عبد الله الثاني خلال قمة ثلاثية عقدت افتراضيا مع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي الذي والفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تقنية الفيديو، اضاف أن المملكة الأردنية ستواصل توفير كل سبل الدعم للفلسطينيين، مشيرا إلى مواصلة جهوده وتنسيقه مع مصر وفرنسا والأشقاء والأصدقاء لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية والدفع بعملية السلام إلى الأمام.

بدوره، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية، إلا بإيجاد حل جذري للقضية.

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