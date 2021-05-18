مسؤول إسرائيلي: الخطوة المقبلة قطع الكهرباء عن غزة

2021/05/18 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، الثلاثاء، في مقابلة مع شبكة "20" التلفزيونية، أن الخطوة المقبلة في مواجهة التصعيد العسكري مع غزة، سيكون بقطع الكهرباء عن القطاع.

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