فصيل مسلح عراقي يتحدث عن تطوير هجماته.. ويطلق 'عهدا ووعدا'

2021/05/18 | 19:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت حركة "اصحاب الكهف"، الثلاثاء، انها تتبنى عملية استهداف رتل في محافظة المثنى، مؤكدة ان هجماتها لن تتوقف وانها ازدادت تطورا كما وعدت.





وقالت الحركة في بيان اليوم، (18 ايار 2021): "نتبنى عملية الاستهداف التي حصلت اليوم في محافظة المثنى والتي تسببت بخسائر كبيرة للرتل".

واضافت الحركة في بيانها "عهدا ووعدا لن تتوقف الهجمات وكما قلنا سنزيد من تطورها وها هي تزداد تطورا".

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