صالح والكاظمي يؤكدان أهمية تعزيز سلطة الدولة وتطبيق القانون

2021/05/18 | 20:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز سلطة الدولة وتطبيق القانون.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن “صالح استقبل الكاظمي وجرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة حماية […]

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