برلماني يحذر من مخاطر السياسة التركية ويتحدث عن الهدف الأساس من سد إليسو

2021/05/18 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحذر النائب في البرلمان، عباس صروط، اليوم الثلاثاء، (18 أيار، 2021) من مخاطر السياسة التي تتبعها تركيا مع العراق من خلال استخدامها لملف المياه في جوانب غير انسانية.وقال صروط في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن " تركيا تعتزم إنشاء ما يسمى بسد (جزرة) على نهر دجلة حيث يبلغ حجم الخزن الكلي للسد (1,2) مليون متر مكعب، وفي حال تم انشائه لن تصل 10 % من مياه نهر دجلة إلى الأراضي العراقية" لافتاً إلى أن " تركيا ماضية في إنشاء المشروع ولن تستمع لمطالبات الحكومة العراقية بعدم انشاء السد".وأضاف " قمنا بزيارة سد اليسو في تركيا اكثر من مرة واطلعنا على تفاصيل والهدف من انشاء السد" مشيراً إلى أن " سد اليسو يولد 1000 ميكا واط فهو ليس له اهمية كبيرة لدى تركيا ولكنه يعتبر مشروع سياسي لرصد حزب العمال فضلاً عن مساومة العراق في ما يخص المياه".وتابع صروط أن "الحكومة العراقية مقصرة في هذا الجانب ويجب اللجوء الى مجلس الأمن والأمم المتحدة والوسائل الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية لتثبيت حصة العراق المائية".

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