حزام وعبوات ناسفة.. الاستخبارات تعثر على مخلفات لداعش غربي نينوى

2021/05/18 | 20:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن ضبط حزام ناسف وعبوات غربي نينوى.

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وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آيار 2021)، انه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ و الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ والفوج الثالث لواء المشاة ٢١ من الاستيلاء على حزام ناسف و ٤ عبوات ناسفة في قضائيي تلعفر والحضر".

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة".

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