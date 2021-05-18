بافل طالباني ووفد من التحالف يبحثان تنظيم قوات البيشمركة

2021/05/18 | 20:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الثلاثاء 18/5/2021، في دباشان وفدا بارزا لقوات التحالف الدولي تكون من الكولونيل شارلي سايكيس وديف ويليامز ويان تين هوف.

وجرى خلال اجتماع، بحث الاوضاع الامنية في العراق والمناطق المتنازع عليها وتبادل الاراء حول تنظيم قوات البيشمركة وتشكيل قوة عسكرية وطنية مدربة.

واوضح بافل طالباني موقف الاتحاد الوطني من الية تنظيم قوات بيشمركة كوردستان، مؤكدا على استمرار جهودهم مع الاخذ بعين الاعتبار اساس التوازن والمساواة في توحيد قوات البيشمركة وان تكون قوة وطنية منظمة لخدمة المصلحة العامة لاقليم كوردستان وبعيدة عن التدخل الحزبي، معربا عن استعداد الاتحاد الوطني تقديم كافة الدعم لانجاح هذا المشروع القومي.

وشكر الرئيس المشترك قوات التحالف الدولي على تعاونها ودعمها لاقليم كوردستان والعراق في مواجهة الارهاب والاستقرار الامني في المنطقة وتوسيع التنسيق بالتعاون مع قوات البيشمركة والجيش العراقي.

PUKmedia

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