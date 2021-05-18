نقابات وإتحادات وجمعيات كربلاء تعلن إستعدادها لتشكيل فريق لمتابعة تحقيق الكشف عن قتلة الشهيد إيهاب الوزني

2021/05/18 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستنكر تجمع النقابات الإتحادات

والجمعيات في محافظة كربلاء المقدسة

جريمة إغتيال الشهيد إيهاب الوزني رئيس

تنسيقية كربلاء للحراك المدني، فيما

أعلن إستعداده لتشكيل فريق قانوني

لمتابعة تحقيقات الكشف عن قتل

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