قائدك الجبان يا ظافر هو من سلّم بغداد للأمريكان

2021/05/18 | 20:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

صدقت يا ظافر وأنت الكذوب، إنّ الذي

سلّم بغداد للإحتلال لا يمكن تصديق

شعاراتها بأنّه يتبّنى تحرير القدس من

ربيبتها إسرائيل , وصدقت أيّها الكذوب

حين قلت أنّ الحريّة والمقاومة كالشرف

ل

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