صالح والكاظمي يشددان على ضرورة اتخاذ التدابير لمنع الخروقات الانتخابية

2021/05/18 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي على أهمية الانتخابات المقبلة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، وذلك خلال لقاء جمعهما في قصر السلام في بغداد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن صالح والكاظمي اكدا دعمهما جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية فضلا عن اتخاذ أقصى التدابير لمنع الخروقات الانتخابية، وكل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم.

وفي جانب آخر، أكد الرئيسان ضرورة حماية الاستقرار في العراق وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين فضلا عن تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين.

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