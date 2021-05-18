قتيلان إسرائيليان في إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنة أشكول

2021/05/18 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل شخصين إسرائيليين جراء قصف شنته فصائل فلسطينية في غزة على عسقلان رداً على العدوان على القطاع.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل شخصين فضلا عن إصابة خطيرة لشخص اخر وجرح نحو سبعة خلال سقوط عدد من الصواريخ على منطقة عسقلان جنوبي إسرائيل.

واظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية فرق الإطفاء في إسرائيل وهي تقوم بإخماد الحريق الناجم عن القصف.

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