2021/05/18 | 20:30 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيسا الجمهورية والوزراء يبحثان الانتخابات المقبلة والتأكيد على أهميتها

صالح والكاظمي يشددان على تعزيز سلطة الدولة والأمن في تطبيق القانون

صالح والكاظمي يؤكدان ضرورة دعم جميع المستلزمات لإنجاح الانتخابات

رئيسا الجمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة حماية الاستقرار في البلد وترسيخه

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