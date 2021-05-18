قضية للنقاش ( 192 ) في تعريف : - أطراف الحوار -، -حرية العمل السياسي - ، - التعددية -، - تقاسم السلطة - . - صلاح بدرالدين

2021/05/18 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين قضية للنقاش ( 192 ) في تعريف : " أطراف الحوار "، "حرية العمل السياسي " ، " التعددية "، " تقاسم السلطة " .



في بوستي المنشور البارحة حول فحوى اللقاء بين قيادة إقليم كردستان العراق ، والوفد الأمريكي ، المتعلق بالكرد السوريين ، واشارتي الى حصول تطور إيجابي في خطاب الاشقاء الذي اعتبر للمرة الأولى وجود أطراف كردية سورية معنية بالحوار ، وليس طرفين حزبي ......





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