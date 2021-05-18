بمشاركة جماهيرية واسعة.. الصابئة المندائيون يحتفلون بعيد التعميد الذهبي

2021/05/18 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانياحتفل الصابئة المندائيون على شواطئ نهر دجلة في محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بعيد التعميد الذهبي "عيد دهفا اد يمانه" الذي يعد من أهم الأعياد لدى هذه الطائفة.وقال شيخ طائفة الصابئة المندائيين في المحافظة نظام كريدي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عيد التعميد الذهبي يعد من أهم الأعياد لدى الصابئة المندائيين، ويتم خلاله تعميد الصابئة بالماء الجاري"، مشيرا الى أن "هذا العيد يحتوي على عدد من الطقوس، أبرزها الارتماس في الماء الجاري".وأكد كريدي أنه "تجلت في هذا العيد صفات الخالق العظيمة وحلت قدرته ويعتبر التكوين الاول للعالم النوراني"، مضيفا أن "من طقوس هذا العيد توزيع الثواب من الطعام والماء على ارواح الموتى من المندائيين، وطلب الغفران لهم والدعاء لجميع ابناء الوطن من أجل رفع الوباء وأن يعم الرخاء والسلام على جميع الإنسانية".يذكر أن أوساطا جماهيرية واسعة وطوائف مختلفة من محافظة ميسان شاركت الصابئة المندائيين الاحتفال بهذا العيد.

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