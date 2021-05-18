هنية يوجه رسالة إلى خامنئي ويدعو لـ ’تحرك فوري’

2021/05/18 | 20:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، داعيا "للتحرك الفوري إسلاميا وعالميا لوقف جرائم إسرائيل".

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وأكد هنية في رسالته، حسبما نقلته وكالات إيرانية، "تصاعد اعتداءات وجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته"، قائلا: "أجرينا اتصالات واسعة مع مختلف الأطراف طلبنا فيها العمل على منع استمرار جرائم العدو وأهدافه البغيضة وحذرنا من أن هذه الجرائم سوف لن تبقى دون رد من قبل الشعب والمقاومة الفلسطينية".

وأضاف هنية أن "إصرار قادة الكيان الصهيوني المجرمين على مواصلة الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كان يستلزم الرد الحازم والمشروع عن قبل المقاومة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "العدو المجرم يرتكب الجرائم الأكثر وحشية ضد سكان غزة بالأسلحة المحظورة دوليا والأكثر فتكا ويرتكب أفظع الجرائم بحق المتظاهرين في القدس والضفة والأراضي المحتلة".

وطالب هنية في الرسالة "بالتحرك الفوري وتعبئة المواقف الإسلامية والعربية والدولية بهدف اتخاذ مواقف حازمة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف جرائمه ضد سكان غزة المحاصرين ووقف أي عدوان على سكان القدس ومقدساتهم وإنهاء أي تجاوز على المسجد الأقصى والمصلين الفلسطينيين فيه".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 213 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 61 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1400 جريح، كما قتل 25 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.

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