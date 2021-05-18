لاهور شيخ جنكي يواصل دعمه للرياضة والرياضيين

2021/05/18 | 20:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق خلال ايام الدوري الممتاز لاندية كوردستان بكرة القدم، بدعم الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي الذي بادر كعهده في دعم الرياضة والرياضيين، الى توفير مساعدات لاندية الدرجة الثانية تجاوزا للازمة المالية التي هددت بانسحابهم.

وتسعد اندية كوردستان لخوض بطولة تستحوذ على اهتمام واسع للعبة الاولى عالميا، بدور مشهود للمكتب الرياضي للرئيس المشترك من اجل، مشاركة جميع الفرق وازدهار الرياضة في اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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