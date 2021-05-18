الرز الباكستاني يصل العراق.. والتجارة توضح نوعيته

2021/05/18 | 20:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، وصول اكثر من 60 الف طن من الرز الباكستاني الى الموانئ الجنوبية، مبينة أنه من النوعيات الجيدة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (18 ايار 2021)، أن "الباخرة جيليا رست بتاريخ 9 ايار الجاري ومحملة بـ34 الف 88 طن من الرز الباكستاني، ولغاية الآن تم تفريغ ما يقارب اكثر من 23 ألف طن ".

وأوضح البيان، أن "الباخرة جيليا اجتازت الفحص وتم مناقلة كميات كبيرة منها الى جميع محافظات البلاد ضمن الخطة التسويقية التي اعدتها شركة تجارة الحبوب ".

وأضاف، أن "الباخرة الثاني جيل وصلت الثانية الى مكان الادلاء في عرض البحر قريب على المياه الاقليمية العراقية وتم اخذ عينات منها وتدقق في مختبرات الوزارة في بغداد".

وتابع البيان، أن "النماذج سحبت منها يوم الجمعة الماضي باشراف دائرة الرقابة التجارية والمالية وكانت الباخرة محملة بكمية 27 طن من الرز الباكستاني".

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