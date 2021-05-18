الجيش الإسرائيلي: 270 صاروخا أطلقت من غزة نحو إسرائيل

2021/05/18 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بيان للجيش الإسرائيلي أنه منذ الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساء، من الثلاثاء، تم إطلاق نحو 270 صاروخًا من قطاع غزة نحو إسرائيل.

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