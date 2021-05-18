2021/05/18 | 21:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تعرض ما يعرف باسم “جسر داروين” أقصى شمال جزر غالاباغوس في الإكوادور إلى الانهيار بفعل عوامل طبيعية.وجاء في بيان أصدرته وزارة البيئة الإكوادورية “نعلمكم بأن “قوس داروين” انهار في أيار الحالي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطبيعة تقسم “قوس داروين” الشهير المركز الخبري الوطني.

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