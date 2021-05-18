2021/05/18 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن الحكم على الاصابات بالاعتماد على الموقف الوبائي لايام معدودة، فيما توقعت ارتفاع اعداد الاصابات بالاسابيع المقبلة.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة ربى فلاح حسن في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ارتفاع معدل الاصابات خلال الموقف الوبائي لليوم، اثبت اننا لا نستطيع الحكم على انحسار الفايروس او انخفاض عدد المصابين على ايام قليلة معدودة التي كانت بها الاصابات منخفضة بل يحتاج الى فترة طويلة لتقييم الوضع الوبائي".واضافت ان "عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية خلال فترة العيد والتزاور والتجمعات بين العوائل، قد نشهد ارتفاع بالاصابات في الاسابيع المقبلة".واعلن مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي اليوم الثلاثاء، إن "نتائج عدم التزام الأسر بالإجراءات الوقائية خلال العيد، لا تظهر الآن ،وإنما خلال أسبوعين"، مبيناً أن"هناك انخفاضاً بسيطاً بالإصابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تحذر من أرتفاع الإصابات بكورونا خلال الأسابيع المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تحذر من أرتفاع الإصابات بكورونا خلال الأسابيع المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).