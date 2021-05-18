2021/05/18 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العندليب على خشبة دبي أوبرا بعد 44 عاماً على رحيله دبي – الزمان بعد مرور 44 عاماً على رحيله أطلّ العندليب الأسمر على خشبة (دبي أوبرا)، الخميس الماضي ، في حفل أقيم بواسطة المزج بين (الهولوغرام) والذكاء الاصطناعي، وأطرب عشاق فنه، وجاء الحفل استعادة لأغنياته الحالمة والرومانسية، التي تحمل نفحة من الطرب الأصيل.النموذج الثلاثي […]

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