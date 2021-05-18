2021/05/18 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (كلام الناس) في حلقة متميّزة بطلها أياد راضي: جهود كبيرة تظافرت لإنجاح (كمامات وطن) بغداد – سعدون الجابري يعد مسلسل ( كمامات وطن ) من أقوى الاعمال الكوميدية العراقية والذي عرض عبر شاشة ( الشرقية) خلال شهر رمضان ، وقاد بطولة المسلسل الفنان المتألق أياد راضي مع مجموعة من الفنانين والفنانات ، البرنامج أشرف عليه […]

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