2021/05/18 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجازي ترد على متنمّرين القاهرة – الزمان اثارت الفنانة المعتزلة أمل حجازي جدلا كبيرا بمنشورها الذي توجّهت فيه بطريقة غير مباشرة الى بعض الأشخاص، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: (بعض الناس إن قمنا بالردّ عليهم نزيدهم قيمة وحجم فالأحسن أن نبقيهم بحجمهم الصغير..ونتبع مقولة القافلة تسير).وكانت حجازي قد عبرت عن […]

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