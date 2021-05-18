2021/05/18 | 21:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بجرائم قتل واغتصاب وخطف بالمحافظة.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطنيط إنه “بعد أن احال مركز شرطة ناحية المنار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتصاب شقيقتين تحت السلاح..



تفاصيل اعتراف فاعل ثلاثيني لهذه الجرائم في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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